Chalé de madeira é um verdadeiro show!

À primeira vista, nosso encantamento é causado pela maneira surpreendente e minuciosa como as toras de madeira se encaixam perfeitamente, umas sobre as outras, e se cruzam nas arestas, criando quinas de duas pontas. A técnica apurada é tão mais impressionante do que a qualidade material da madeira, em seu estado bruto, que confere ao edifício uma aparência rústica e tradicional. A simetria da casa também contribui para o seu aspecto cativante e encantador. Uma base elevada, revestida de pedras, sobre a qual a casa se ergue, serve como nivelador do terreno e também para isolar a madeira da umidade do solo. Além disto, as pedras, combinadas com a madeira, e as varandas com guarda-corpo de ferro forjado reforçam o estilo campestre e tradicional da edificação.