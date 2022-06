​7 dicas para deixar sua casa mais rústica e charmosa

Libere a fachada para valorize os materiais e as texturas. Tirando proveito da inclinação natural do terreno, o projeto organizou o programa de necessidades em dois pavimentos e posicionou a garagem no nível inferior, na parte posterior do terreno, criando um acesso lateral com pavers de concreto, que garantem uma melhor permeabilidade. Esta solução liberou a fachada, valorizando mais a volumetria e as texturas da fachada.