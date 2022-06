13 dicas para decorar quartos pequenos

O armário embutido é um grande aliado do quarto pequeno, pois permite organizar e guardar não só as roupas pessoais, mas também roupas de cama e outros itens em um único espaço. Isso libera as demais paredes do quarto para a decoração e o mobiliário obrigatório, como a cama e a mesinha de cabeceira, e opcional, como uma cômoda ou uma poltrona.