10 ideias para usar garrafas de bebida na decoração

Um dos modos mais tradicionais de se utilizar garrafas na decoração é dispô-las no ambiente. Geralmente são garrafas de cerâmica, cristal ou vidro soprado, em diversos tamanhos e cores, formando composições atraentes. Mas pode-se também usar garrafas de bebidas com o mesmo propósito. O segredo é separar aquelas com os formatos e tamanhos mais interessantes, já de olho no conjunto que elas formam, tirar todos os rótulos, lavá-las e pintá-las com tinta acrílica. Pode-se pintá-las em uma mesma cor, como na imagem acima, ou em cores diferentes. Apenas tenha em vista o estilo e as cores presentes no ambiente.