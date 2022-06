6 dicas para construir uma piscina em quintal pequeno

Ter uma piscina é uma vontade que muitos não podem realizar. Em boa parte das vezes a questão do pouco espaço disponível no terreno atrapalha esta escolha. Assim, basta começar o período de verão para que todo o lamento comece. O refresco com um banho fica possível apenas com uma ducha fria.

Contudo, se o que atrapalha você a escolher uma piscina é o pouco espaço, hoje você poderá começar a mudar esta ideia com o Livro de Ideias que trouxemos. Abaixo, listamos 6 boas dicas para que você possa mergulhar, mesmo tendo um quintal de dimensões menores. São dicas que podem começar a clarear boas oportunidades para que este sonho tão especial se realize.

Por isto, aproveite nossas dicas abaixo, anote todos os detalhes e mergulhe em nossos projetos inspiradores!