6 dicas para construir uma casa pequena, mas especial

Hoje desembarcamos no Japão, para apresentar uma casa pequena com uma área social incrível, com espaços integrados e uma decoração simples e harmoniosa. A residência, projetada pelo estúdio Atelier Tama, se destaca pelo estilo tradicional, pelo uso inteligente da luz natural e pela organização espacial da área social, que privilegia a convivência familiar e a integração com o espaço exterior.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa japonesa tradicional por fora e surpreendente por dentro? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes desta casa simples e encantadora, que traz uma ótima solução de layout para a área social.