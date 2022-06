14 motivos para instalar uma cobertura de madeira no quintal

As coberturas de madeira no jardim ou terraço, são elementos mais do que tradicionais. Com elas, a aparência dos espaços fica mais elegante, além, claro, de proporcionarem ótima proteção nas variações climáticas.

Porém, é fundamental ressaltar que muitos dos benefícios que este tipo de cobertura oferece, recaem nas misturas somadas à matéria prima, além da qualidade em sua origem. Desta maneira, é fundamental ter atenção no momento de comprar este tipo de material, já que é muito importante a verificação da procedência. Madeiras de boa qualidade devem ser vendidas com todas as informações principais de sua origem, sendo tratadas devidamente contra a presença de umidade e pragas urbanas.

Com estas informações em mãos, você terá todos os motivos para escolher uma cobertura de madeira para compor a decoração do seu lar. E, assim, se inspirar totalmente com alguns dos belos projetos abaixo.

Siga conosco e confira!