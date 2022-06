7 dicas para planejar sua casa segundo o Feng Shui

Neste livro de ideias, trazemos ideias para o organizar os móveis e decorar o lar de acordo com alguns ensinamentos milenares do Feng Shui. De acordo com as crenças do Feng Shui, na vida existem duas energias, Yin e Yang, tão opostas quanto complementares. Estas energias se manifestam através dos cinco elementos da natureza: madeira, fogo, terra, metal e água. Com algumas das orientações abaixo, o seu lar poderá ficar mais harmonioso e as boas vibrações terão presença certa! Aproveite a visita e inspire-se!