O Bom Gosto de Giovane Silva

Nós do homify adoramos escrever sobre o trabalho de profissionais competentes e com muito bom gosto por isso hoje, nós iremos mostrar à todos vocês um pequeno tour sobre o excelente trabalho do design de interiores Giovane Silva.

Experiente e eficaz Giovane procura sempre unir as necessidades e o gosto pessoal do cliente antes de desenvolver um projeto. Essas são as diretrizes que ele se baseia antes de iniciar a parte decorativa de um projeto.

Formado em Design Industrial pela Univale, Giovane Silva é o cérebro por traz da empresa de decoração Actual Design, localizada no estado de Santa Catarina esta renomada empresa foca a funcionalidade e praticidade junto à harmonia e requinte em cada projeto que desenvolve. Seja residencial ou comercial o lema da Actual Design comandado por Giovane Silva é sempre satisfazer o cliente adicionando tendências contemporâneas à um ambiente funcional e moderno.