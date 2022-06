5 fotos de uma casinha de madeira para ver antes de construir a sua

A residência é caracterizada pelos planos inclinados do telhado de duas águas e pela estrutura de madeira aparente, que realçam o estilo tradicional e rústico do edifício. O telhado foi projetado com generosos beirais, que possibilitaram a criação de dois terraços, um no pavimento térreo e um no pavimento superior, protegendo a casa e a estrutura de madeira.

O programa de necessidades foi dividido em dois pavimentos. Os espaços sociais foram situados no pavimento térreo, enquanto os espaços íntimos foram situados no pavimento superior.