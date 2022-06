Iluminação de ambientes

Não existe nada mais importante na hora de finalizar o projeto de um espaço do que pensar em sua iluminação. Todo o tempo gasto pensando em detalhes e planejando toda a decoração pode ir por água abaixo se o cômodo não receber iluminação apropriada. A luz não serve apenas para iluminar um ambiente de maneira geral, mas também para estabelecer focos de atenção e criar um jogo de luz e sombra, através do qual o clima do espaço é alterado. Possuir diversos pontos de iluminação e controle sobre eles é uma tática bastante inteligente, já que através disso você pode ter diferentes ambientes, sempre propícios ao momento que está vivendo. São infinitas as opções disponíveis no mercado quando se trata de recursos de iluminação. Luminárias, lustres, pontos isolados, barras de iluminação e velas, escolher o que vai combinar mais com o que você busca acaba não sendo uma tarefa tão simples. Justamente por isso, é cada vez mais comum no mercado a carreira de designer de luz, profissional especializado em desenhar a iluminação perfeita para a sua casa.

Antes de você buscar um profissional preparado para te dar as melhores coordenadas, nós resolvemos juntar algumas referências para você ao menos ter idéia do que vai funcionar ou não em sua casa. Através dessas fotos, esperamos que você comece a imaginar o resultado que gostaria de causar em termos de iluminação. Confira esse Livro de Ideias e inspire-se!