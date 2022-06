Branco na sala de estar

Para começar, esse exemplo nos mostra uma sala que mistura pequenos detalhes coloridos à imensidão do branco, cor que predomina no espaço. A base do cômodo, ou seja, paredes, teto, piso, e prateleira principal, utilizam essa bela cor neutra de maneira sólida. A mesa é o único elemento central que possui uma cor que contrasta com o branco, e fazer isso é uma jogada inteligente na hora de decorar. O sofá neutro também se harmoniza com o resto do ambiente, já que é um cômodo de sala de estar e jantar integrado, algo muito comum nos dias de hoje.