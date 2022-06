Natal na França: Costumes e tradições

Na noite de 24 de Dezembro, a véspera de Natal, é um momento mais amigável e menos formal.Já a ceia de Natal é digna de um banquete real e cheio de etiqueta, as mesas de refeições são dignas de revista. Como entrada comem geralmente ostras, salmão fumado e foie gras. Como prato principal, o famoso perú de Natal e a lagosta estão no topo das refeições mais usuais. Para terminar, as sobremesas sempre as famosas pastelaria francesas que refletem um paladar bem tradicional.