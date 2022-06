5 jardins de pedra fabulosos para copiar na sua sala

Para aqueles que desejam ter um jardim original em casa é necessário definir o estilo que queiras aplicar. Pode escolher um lugar sem muita profundidade, onde poderá plantar as plantas. Há também outras alternativas onde se colocam as flores e espécies em recipientes com diferentes formas e desenhos. Você poderá fazer um estilo decorativo no melhor estilo zen com fontes e belas pedras que decoram o chão cheio de areia. Para os proprietários mais ousados têm uma opção que você, talvez, você deseja ter em sua casa: os jardins verticais são fabulosos e não ocupam muito espaço. Aliás, existe também outra ideia para você ficar pertinho da natureza: telhado verde, pois é incrível para ama o verde por toda residência, claro, além de respirar um ar puro.