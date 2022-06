Poltronas confortáveis para sua casa

As poltronas sempre estiveram presentes em nossas vidas. Figurinha antiga em mobiliário, elas sempre foram as escolhas favoritas para compor pequenos cômodos. No quarto, no escritório, na sala de estar ou no hall de entrada as poltronas estão disponíveis em tantos modelos.

Para essa temporada em 2015 as poltronas voltaram com força e nós do homify escolhemos alguns modelos dos tradicionais aos inovadores para você se inspirar e começar 2015 com o pé direito.