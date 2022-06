11 Pisos Que Ficam Lindos Em Quintais E Terraços

Se você prefere que seu pátio ou terraço tenha um revestimento de pedra, você realmente ficará espantado com a variedade que existe no mercado, em cores e tamanhos para fazer um belo pátio. Desde os tons pretos, azuis, roxo, verde, vermelho; com diferentes texturas, desde as lisas passando por diferentes tonalidades e também as pedras cristalinas.

Um dos pontos mais positivos é a durabilidade do material por seus componentes naturais que podem ser eternos – muito bonitos e elegantes, se você colocar bem e com boa composição. Como tudo, pode ter suas desvantagens, e, neste caso, você deve fazê-lo com alguém que saiba, pois uma pedra mal colocada pode causar problemas quando usada com frequência.