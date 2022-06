6 segredos para deixar seu quarto mais acolhedor

Talvez você esteja se perguntando em que pode influenciar a roupa de cama no aspecto do seu quarto, pois a resposta é muito simples: A decoração que tem o nosso quarto é muito importante para fazer com que pareça muito mais acolhedor e caloroso. Portanto, um dos principais pontos do décor deste espaço é a roupa de cama; comprar alguns lençóis, edredons ou almofadas que combinam com a cor das paredes e outros elementos decorativos é um excelente investimento, porque se sua cama está bem arrumada a harmonia será a rainha do seu dormitório. Cuidado! se você não conta com muito orçamento não se preocupe, também pode escolher o que você tem na mão, o importante é que as cores combinem com com todas as tonalidades que você usou.