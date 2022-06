10 cozinhas charmosas para te inspirar na decoração da sua

O layout da cozinha está condicionado pelo triângulo de trabalho: uma linha imaginária que determina a distância mais confortável entre a pia, área de cozinhar e a geladeira ou refrigerador.

Para ter em conta as características arquitetônicas, elabore um esquema de possível combinação do mobiliário e eletrodomésticos sobre um plano de escala, em que constam com precisão dos seguintes elementos: os pilares e as colunas que escondem os encanamentos; os interruptores e tomadas, tubos e medidores de eletricidade e gás; entradas de água, portas e janelas. Aqui encontrará alternativas para tomar decisões com sua pequena cozinha.