Casinha de campo rústica tem interiores simples e decoração linda

Ao entrar na casa, o primeiro lugar para visitar é a cozinha ou parte dela. Veja como as paredes da casa são mantidas em branco com um mobiliário de madeira e piso claro. No entanto, uma das paredes do espaço foi pintada de carmesim e ao lado foi instalada uma faixa de ladrilhos vermelho. Eles ajudam na manutenção e higiene da área mais úmida do ambiente.