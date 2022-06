Antes & Depois: A transformação de um sótão

No Brasil ter um sótão não é algo muito comum. Países com arquitetura europeia geralmente possuem sótão ou celeiro. Sótão são geralmente associados à espaços escuros com poeira e que não possuem luz. Hoje, nós mostramos à vocês a completa transformação de um sótão. O antes e depois desse projeto vai com certeza impressionar qualquer um que entre nessa residência. Os moradores dessa casa de família mudaram o conceito do sótão e o transformaram em um espaço para lazer e relaxamento. Após a renovação o sótão ganhou uma sauna, uma lareira e espaços confortáveis e modernizados. Veja o resultado incrível: