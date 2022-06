10 fotos de um apartamento para te ajudar a decorar seu lar

Hoje desembarcamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para apresentar um projeto de reforma magnífico, que modernizou e agregou mais funcionalidade e conforto a um apartamento de mais de 50 anos. A reforma, concebida e conduzida pelo estúdio Tania Bertolucci de Souza – Arquitetos Associados, priorizou as vistas deslumbrantes para a cidade e o uso de materiais de acabamento de fácil limpeza e manutenção, tendo em vista que os proprietários possuem dois cachorros.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste apartamento histórico de 142 m² completamente repaginado? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens do apê reformado e encante-se com as vistas deslumbrantes para a cidade. As fotos são de autoria de Carlos Edler.