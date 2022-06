6 dicas simples para deixar sua casa pequena mais estilosa

Em casas com poucos metros quadrados, é fundamental que as áreas sociais e funcionais estejam em ordem e sejam práticas, de modo que sejam imediatamente identificáveis pelo seu esquema de cores.

Neste projeto, ao lado da parede da cozinha que está totalmente equipada, você pode colocar uma mesa com cadeiras ou uma ilha com bancos para comer e também onde você pode trabalhar. Outra ideia é colocar um sofá com almofadas para momentos de relaxamento. Tudo em harmonia com a homogeneidade de estilos e cores.