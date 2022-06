6 ideias para decorar seu quintal com pedra e tijolinho

Existem no mercado materiais incríveis para embelezar nossos espaços, como no caso de blocos de pedra que nos permitem reviver os tempos onde se construía empilhamento uma rocha em cima da outra, o efeito é ideal para revestir paredes de concreto, prefeito para aplicá-lo em sua nova área criada com tijolos. Os tons deste material são terrosos, ideais para complementar-se com o ambiente, são sólidos e muito estáveis. Com sua textura rústica embelezará qualquer construção que realize em sua casa, desde a churrasqueira até as paredes do lugar.