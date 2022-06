Casinha rústica misturou alvenaria e madeira e ficou linda

Quem conhece o campo, certamente, carrega no coração as boas lembranças que o cenário natural traz. O toque na terra, a presença da madeira e a simplicidade natural são elementos dos quais, muitas vezes, sentimos saudade em meio ao cenário urbano das cidades.

Para contornar essa saudade do campo, um grupo de profissionais japoneses teve a ideia de projetar um pequeno chalé com detalhes rústicos em um bairro urbano. O lar com uma simpática fachada, traz elementos simples, como o piso externo de terra e a decoração rústica com revestimentos de madeira. Seu interior é amplo e conta com espaços modernos, como a prática cozinha perfeitamente planejada.

Para conferir estes detalhes incríveis e muitos outros que poderão ser observados, convidamos você a seguir conosco e se apaixonar por mais um incrível projeto de nossos profissionais que estão presentes em todos os lugares do mundo. Aproveite mais um ótimo passeio conosco e inspire-se!