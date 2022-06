10 terraços com churrasqueira para te deixar com água na boca

Quando o espaço não é um problema, você pode “brincar” com a distribuição do projeto. Neste caso, mais uma vez, o terraço é uma extensão do interior. Nele se encontra uma sala confortável de cores neutras e materiais naturais (vime), com uma decoração que combina com o ambiente circundante. A cozinha, equipada com todas as comodidades, incluindo um bar, está localizada ao fundo na área do jardim,

A paleta de cores e de materiais nesta área contrasta com o restante do projeto, tornando o espaço dinâmico e muito elegante. A iluminação é aconchegante e convidativo e o terraço recebe o frescor da proximidade com a piscina, que também se torna um elemento decorativo desta área.