Família reformou a casa para economizar dinheiro e eletricidade

Ter uma casa eficientemente energética significa fazer um alto investimento inicial em equipamentos e sistemas mais modernos. Mas no longo prazo o retorno é garantido com a economia de energia. Para quem vai construir uma casa nova, incorporar estes sistemas é mais fácil do quem vai reformar a casa. Quem vai reformar a casa, precisa conviver com as obras de reforma e encarar os transtornos.