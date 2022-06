9 portas de entrada para deixar sua casa mais linda

Nós demos um giro de 180 graus para encontrar uma porta que mostra tão bem o sabor do verão. O azul parece exalar relaxamento e paz em todos os momentos.

Como todas as portas de madeira, esta não funciona sozinha, mas trabalha em conjunto com os objetos e paredes que a cercam. Nesta imagem, o azul cria um excelente contraste com as paredes completamente brancas, uma dualidade que reaparece no piso da residência. Excelente opção para uma casa de praia!