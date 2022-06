10 toldos e pergolados para aproveitar seu quintal ao máximo

Quando chega o verão, você sabe que vai aproveitar as deliciosas tardes quentes em que o sol brilha mais e mais. Nesta época do ano, ter um jardim torna-se uma pequena necessidade, já que é um espaço ao ar livre onde você pode desfrutar do ar fresco e escapar do calor sufocante da casa.

No entanto o sol, embora bonito e alegre, pode ser perigoso. Um pouco mais de sol do que o aceitável e as manchas começam a aparecer, o terrível ardor faz com a gente passe a não gostar tanto assim do bronzeado, além do pegajoso suor que incomoda a maioria das pessoas. Por isso, nós separamos dez ideias incríveis de toldos para o jardim. Assim, você pode desfrutar de belas tardes no seu jardim sem ter que estar totalmente branco por conta do protetor solar.

Você pode optar entre diferentes ideias com formatos surpreendentes que irão ajudá-lo a aproveitar o verão sem os perigos do sol.