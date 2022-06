Com cozinha aberta para sala, apartamento traz boas ideias de decoração

Localizado em São Caetano do Sul, este apartamento foi decorado para acolher o casal e sua primeira filha. O projeto de interiores, assinado pelo estúdio Sandra Pompermayer Arquitetura & Interiores, priorizou o bem-estar do bebê em seus primeiros anos de vida, norteando a escolha das cores e do estilo da decoração.

A chegada do primeiro bebê inaugura um novo ciclo para a família. A prioridade da família passa a ser o cuidado com o bebê. Na hora de reformar ou decorar a casa, o bem-estar do bebê também vem em primeiro lugar.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste projeto de decoração encantador? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens deste apartamento decorado para acolher a nova integrante da família.