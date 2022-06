10 motivos para namorar um(a) arquiteto(a)

Com certeza, os arquitetos entendem o valor que as plantas tem nos mais variados ambientes, sejam internos ou externos. Tanto é que sempre enchem as casas de seus clientes com plantas.

Porém como seus dias têm apenas 24h, não sobra tempo para cuidar das verdinhas, mas nem por isso a excluem de sua própria casa. Vão em busca de plantas resistentes que aguentem alguns dias sem rega. E não é que o resultado é maravilhoso?