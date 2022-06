Fresquinha, casa tem 9 ideias para construir em lugares quentes

A forma da residência é inspirada no modernismo da escola de pernambucana. Mas a qualidade dos espaços de convivência e o conforto térmico foram as principais preocupações do projeto. Neste sentido, os textos do “Roteiro Para Construir No Nordeste”, de Armando de Holanda, contribuíram para a elaboração de diversas soluções construtivas como a orientação adequada, no qual os espaços voltados para o lado leste e sul se abrem para o espaço externo, tirando proveito da luz e da ventilação naturais e da integração com o pátio interno. Além disto, a casa é protegida por amplos beirais, que bloqueiam o sol evitando assim a transmissão do calor das superfícies para o interior.