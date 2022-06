Fachadas incríveis

Todo mundo conhece a expressão que diz que a primeira impressão é a que conta. Apesar de ela ser mais usada para pessoas, também pode ser aplicada em visitas à residências. No primeiro contato com algo, começamos a construir uma opinião sobre aquilo, e a primeira referência criada serve de base para essa construção. Quando chegamos em um local, a fachada do espaço já pode nos dizer sobre a pessoa que ali mora: se a casa possui jardim e se ele está bem cuidado, quais os elementos utilizados na frente da casa, se as janelas estão abertas ou fechadas, como é a iluminação frontal, etc. Por isso, é de extrema importância investir em uma fachada bonita e bem cuidada, para que você possa passar a melhor impressão possível aos seus convidados.

Nos dias de hoje, arquitetos e designers inovam cada vez mais na hora de desenhar a parte da frente de uma casa. Os traços utilizados estão cada vez mais modernos e precisos, o que faz com que certas ruas inteiras fiquem repletas de ângulos e designs incríveis.

Neste Livro de Ideias você irá conferir uma seleção de fachadas de casas que selecionamos para você se inspirar. Confira e depois nos conte sobre a que mais lhe chamou a atenção!