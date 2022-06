Vasos e plantas

Nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos que somos feitos de carne e osso e que pertencemos diretamente à natureza. Devido à enorme quantidade de concreto e produtos artificiais dispostos ao nosso redor, às vezes nos sentimos também como um produto que chegou dentro de uma embalagem, e ignoramos a importância de interagir com unidades vivas, como árvores, plantas, flores e animais. Para aqueles que não esquecem dessa importância e gostam de ornar a casa inteira com uma vasta diversidade de plantas, das mais variadas espécies, nós queremos te ajudar! Na hora de colocar plantas em sua casa, aquelas que não podem ser plantadas diretamente no solo precisam de um suporte ou vaso que abrigue a terra e a água que continuam mantendo ela viva. Hoje em dia você pode encontrar esses vasos em formatos diferentes, modernos ou clássicos, coloridos ou não. Nós selecionamos para esse Livro de Ideias, alguns produtos que podem te ajudar a encontrar o vaso que mais combina com a decoração de sua casa. Confira e inspire-se!