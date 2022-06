O companheiro da hora de dormir: o criado-mudo

O nome criado-mudo se originou em tempos antigos, por conta da função dessa pequena mesa de cabeceira, que é a de guardar os pertences que não queremos ficar segurando, algo que era realizado por criados e serventes no passado. Ao longo dos tempos, essa peça se tornou cada vez mais presente no quartos de todos, já que sem ela não teríamos onde guardar pequenos objetos que utilizamos mas dos quais não precisamos para dormir. De maneira geral, os dois itens que um criado-mudo mais suporta nos dias de hoje são celular e luminária. Como nós não utilizamos mais aqueles grandes despertadores do passado, a não ser quando queremos um detalhe vintage ou retrô na decoração do quarto, cabe ao telefone exercer a função de relógio e despertador, e por isso nosso inseparável amigo deve também ficar perto da gente enquanto dormirmos. Algumas pessoas também não conseguem dormir sem uma garrafa de água ao lado, algo para o qual o criado-mudo também pode ser usado.

Como hoje em dia não existem mais regras, a não ser o bom gosto, na hora de decorar um espaço, é possível brincar com diferentes designs de criado-mudo, de mesma cor ou não que sua cama e móveis do quarto. Como alguns designers não perdem tempo na hora de inovar e criar peças irreverentes, hoje vamos conferir alguns exemplos de mesas de cabeceira que vão dar um toque moderno ao seu quarto. Inspire-se e quem sabe renove esse detalhe do seu quarto!