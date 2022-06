Piscinas fenomenais

Estamos nos encaminhando para o ápice do verão brasileiro, e o clima na maioria das regiões do país é de calor extremo e sol quase todos os dias. Nessas temperaturas, as opções do que fazer se resumem basicamente a ficar no ar condicionado ou dentro da água. Para os que não podem se dar o luxo de passar várias semanas em belas praias do litoral brasileiro ou até mesmo de outros países, a solução acaba sendo mergulhar fundo em piscinas paradisíacas, que acabam por parecer verdadeiros oásis no meio do concentro dos grandes centros urbanos. A reinvenção do design e da arquitetura dos dias contemporâneos também se aplicam às piscinas, que cada vez mais tomam forma em modelos irreverentes, fazendo uso de decorações incríveis para deixar o ambiente em que ela se encontra ainda mais atrativo e refrescante. Na hora de projetar a piscina de sua casa, vale a pena dar uma pesquisada nesses novos modelos e tentar inovar. Se você navegar pelas páginas de Espaços e Produtos aqui no Homify, vai encontrar uma variedade enorme de exemplos, mas como nós gostamos de facilitar a sua vida, já selecionamos algumas piscinas que estão dando o que falar agora no verão. Confira essas maravilhas criadas pelo homem e inspire-se com elas!