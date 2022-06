Aparadores para a sala de jantar

Existem alguns móveis característicos de determinados cômodos que não podemos dispensar na hora de montar uma casa. Os aparadores estão para a sala de jantar assim como as estantes estão para a sala de estar. O cômodo onde acontece diariamente um dos rituais mais importantes que precisamos para nos mantermos vivos e saudáveis, a sala de jantar abriga não apenas refeições em sim, mas também encontros com pessoas que são especiais para nós. Um boa sala de jantar deve conter normalmente uma grande mesa de centro e iluminação apropriada. Mesmo estando em segundo plano, os aparadores também não devem ser lembrados ao projetar uma sala de jantar. Antigamente, eles combinavam diretamente com o restante dos móveis do espaço, porém hoje em dia, com a reinvenção dos modelos tradicionais de decoração, e partindo do princípio de que não mais existem regras, eles podem possuir designs totalmente inovadores e serem feito de materiais fora do convencional. O uso de aparadores é freqüente em jantares bem planejados, onde pode ser usado como suporte para servir o buffet, deixando a mesa central limpa e exclusiva para se comer. Nos dias em que não são usados para esse fim, eles podem ser uma peça chave na decoração, ao ser a superfície de base para objetos, vasos com flores, fotos de família e etc.

Vamos mostrar a vocês hoje alguns modelos que estão no mercado e que reinventam os modelos clássicos de aparadores que eram utilizados antigamente (e ainda nos dias de hoje). Confira e encontre a peça que melhor se adequará ao estilo de decoração que você está implementando em sua sala de jantar!