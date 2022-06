Existem alguns lugares em nossas casas que não podem ser preenchidos com sofás, nem com mesas, aparadores, obras de arte ou aparelhos multimídia. São cantos em branco, esquinas perdidas da sala de estar ou de corredores que parecem não poder abrigar nenhum dos itens acima listados. Para esses espaços, existe um coringa decorativo e funcional, algo que se encaixa onde nada mais poderia: cadeiras solitárias! Disponíveis em uma quantidade cada vez maior de modelos, cores, formatos e ângulos, essas peças queridas podem ser um tanto quanto esquisitas à primeira vista. Existem diversos designers cujo foco é apenas o de criar cadeiras irreverentes, que acabam por se tornar o centro das atenções no cômodo em que são inseridas. E também foi-se o tempo em que elas eram tímidas e serviam apenas para abrigar uma pessoa cansada: as cadeiras da nova geração de criadores estão cada vez mais interativas e funcionais, abrigando compartimentos e movimentos que antes não eram comuns. Nós, que adoramos essa peça querida e ficamos maravilhados com a grande quantidade de novidades que vêm surgindo por aí, vamos focar mais uma vez nelas para dar vida à esse Livro de Ideias: nossas estrelas aqui serão as cadeiras extravagantes que vêm chamando a atenção de decoradores e experts de todo o mundo!