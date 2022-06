A grande estética do minimalismo

Um cômodo com decoração minimalista não apenas transparece elegância e inteligência, como possui uma lista longa de benefícios. Ao jogar fora todas as coisas que não precisamos, estamos praticando o desapego e com isso jogando fora também parte do nosso estresse. Com isso, temos altos ganhos no padrão de vida e na busca por um ambiente que nos traga serenidade e satisfação.