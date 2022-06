Utilizando o azul na decoração

Bem, não é novidade para ninguém que as cores que escolhemos para vestir ou decorar a nossa casa acabam sendo um fator que fala muito sobre a nossa personalidade. O azul é uma das cores que normalmente é associada à sensação de tranquilidade e relaxamento, talvez por possuir uma ligação extremamente forte com o mar e o céu. Os lugares em que o azul é mais utilizado normalmente são os quartos e banheiros. Porém, com a lógica atual de que não existem regras e é chegado o momento de romper com padrões e linhas de raciocínio ultrapassadas, o azul pode ser utilizado das mais diversas formas, inclusive para deixar um cômodo mais vibrante e convidativo. Desde salas de estar onde a cor predomina até cozinhas com móveis em azul, use a sua criatividade para explorar a cor e inserí-la na decoração de sua casa.

Para determinar o espaço da sua casa que melhor receberá o toque do azul, você deve se fazer algumas perguntas, como qual o uso do cômodo em questão, a luminosidade dele, quem ocupará o espaço, qual é a vibe que deseja criar ali, etc. Se você conseguiu imaginar o azul ao pensar nas situações acima, vá em frente! Nós selecionamos alguns exemplos de móveis e espaços que utilizam a cor com muito bom gosto, para que você se inspire a fazer uso dela. Confira a seguir e depois nos conte sobre o resultado!