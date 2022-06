4 dicas para criar a varanda dos sonhos em sua casa

A varanda dos seus sonhos pode estar perto do que você imagina. Antes de tudo, é preciso que você se decida sobre o estilo que deseja para ela, pois dessa forma tem-se mais claro o tipo de material que será usado nas estruturas, assim como a decoração que vai iluminar o espaço.

Em uma varanda, é preciso pensar no piso que será utilizado. Na maioria dos estilos, a madeira costuma ser o material mais usado, já que é aconchegante e acolhedora – exatamente o que se deseja sentir no espaço. Em seguida, deve-se pensar na cobertura, o que é recomendável para se evitar as intempéries.

Pode-se inclusive acrescentar paredes à estrutura da varanda, aumentando a proteção contra a chuva e o frio. Mas, de preferência, essas paredes devem ser de vidro, talvez combinado com madeira. Isso porque o objetivo é continuar permitindo a passagem do sol e da luz, como em um jardim de inverno.

Finalmente, a decoração deve ser confortável e é claro, bonita. Por isso, as poltronas e sofás com estofados macios, além de almofadas, são inevitáveis. Mas há quem prefira substitui-las por redes, o que pode ser bem indicados na praia ou no campo. Outros preferem ainda que a varanda abrigue uma área de refeições, com mesa e cadeiras.

Não importa: decidido o uso que se dará a varanda, seja área de estar ou de refeições, e mobiliado o espaço, atente agora para os detalhes. Os pequenos objetos que vão enfeitar o espaço, os banquinhos e mesinhas que vão servir de apoio, as cortinas que vão ajudar a quebrar o excesso de luminosidade.

E, imprescindíveis, as plantas que vão trazer vida e frescor à varanda, como os jardins verticais, as folhagens verdes, as flores coloridas ou perfumadas. Elas atraem pássaros e borboletas e transformam o espaço em uma extensão do jardim, além de encantar os sentidos de todos.

Um exemplo de varanda dos sonhos foi projetado por Bender Arquitetura, de Curitiba, no Paraná. Conheça esta linda varanda e se inspire nela para transformar a sua em um lugar incrível e encantador!