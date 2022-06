10 banheiros pequenos para você ver antes de decorar o seu

Para agregar mais conforto e aconchego ao banheiro, que tal revestir o piso da área do chuveiro com um deck de madeira? Neste banheiro, as paredes receberam acabamento cimentício, dialogando com o piso e com a bancada de concreto e destacando os ladrilhos coloridos de estilo colonial, que dão personalidade e um toque tradicional ao ambiente.