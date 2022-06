Uma luminária de mesa é um item obrigatório em muitos cômodos, por razões diversas. É ela que vai te dar a iluminação necessária para ler um livro sentado no conforto do sofá da sala ou na sua cama antes de dormir. Ou mesmo em alguns momentos em que não há iluminação natural e a luz forte não condiz com o clima do momento. O propósito das luminárias de mesa é o de iluminar o neessário sem prejudicar os olhos com a iluminação em excesso. É provado que antes de dormir precisamos ficar pouco expostos à luz forte, porque nosso corpo precisa saber que o sol já se pôs e é hora de dormir, por isso que ficamos muito tempo acordados se estamos em um cômodo muito claro, mesmo já sendo tarde da noite. Como existem muitas possibilidades de uso para esse item, existem também uma variedade de modelos diferentes, que se adequam à diferentes tipos de ambientes e propósitos. Como nós somos fãs de iluminação aqui no Homify, decidimos lançar esse Livro de Ideias com algumas sugestões de luminárias de mesa para que você possa procurar um modelo que se encaixe justamente com o que procura! Com o final de ano chegando, essa também é uma boa dica para presentear nossos entes queridos, já que de luz, todos nós precisamos! Inspire-se aqui!