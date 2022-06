Cortinas coloridas!

Estampas florais estão tendo um grande retorno aos holofotes da decoração! Quando bem utilizadas, podem deixar um ambiente com um estilo super moderno, além de trazer um pouco de alegria através de seus padrões, formatos e cores. A estampa fica por conta da Osborne & Little, uma das líderes globais quando se trata de tecidos estampados e papéis de parede não convencionais. No Brasil é possível encontrar uma ampla variedade de tecidos estampados com padrões florais, já que estamos em um país tropical e faz parte de nossa cultura utilizar tais elementos. Se você quer colocar mais personalidade à determinado espaço, apenas pesquise e vá em frente com a escolha!