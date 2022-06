Cozinhas brancas

Esse exemplo utiliza teto e móveis brancos e acerta na hora de dar o tom da cozinha. Combinando com eletrodomésticos na cor prata e piso de madeira neutro, o espaço, que se abre para o jardim e é pra lá de especial, acaba por tornar-se uma peça super elegante, atemporal, que exala limpeza e paz. Já que branco é a cor mais usada nas celebrações de ano novo, especialmente no Brasil, porque não começar o ano já no espírito da cor e trazer boas vibrações para a casa inteira?

Uma grande tendência dos últimos tempos é a construção de cozinhas em ilha, que trazem para o centro do cômodo o balcão onde se realizam a maior parte das tarefas culinárias, algo que acrescente praticidade e interação no cotidiano da família que ali vive.