16 jardins pequenos para fazer em seu quintal

Com a ajuda de nossos profissionais, arquitetos paisagistas, preparamos um artigo inspirador para você que está pensando em dar um up no jardim. Costumamos dizer por aqui que tamanho não é documento, pois já provamos em diferentes projetos que com as soluções certas, qualquer pequeno ambiente tem muito potencial. E não poderia ser diferente para os jardins!

Hoje vamos mostrar como deixar um pequeno jardim maravilhoso, e melhor ainda: feito com simplicidade. Desta forma, vai ficar fácil deixar seu quintal brilhando para receber os amigos. Mas antes de colocar mão na massa, confira como evitar erros comuns no jardim.