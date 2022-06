21 cozinhas rústicas com boas ideias para deixar sua casa linda

Seguramente, o estilo rústico é o certeiro para aqueles que amam estar em contato com a natureza. Seja na cidade ou no campo, ter uma cozinha campestre significa garantir um ambiente confortável e aconchegante para cozinhar no dia-a-dia e receber os amigos e familiares em casa. Por ser um estilo autêntico ao lugar onde está inserido, o rústico nunca sair de moda e portanto é uma ótima escolha mesmo a longo prazo.

Materiais aparentes, cores neutras ou alegres e uma decoração de arrasar são algumas dicas que nossos arquitetos têm para quem está planejando ter uma com tal estilo. Hoje preparamos um artigo sensacional com 21 cozinhas para se sentir no campo, fique no homify e não perca este tour!

Agora, se você quer ir além com o estilo rústico e levá-lo até para a fachada da casa, confira este artigo.