9 casas rústicas para se inspirar e construir uma

Esta delicada casinha com estrutura de tijolinhos aparece para nos despedirmos deste Livro de Ideias já com saudades. Seu teto com linhas crescentes fazem um belíssimo corte em meio ao cenário natural. As amplas janelas e portas com detalhes negros ressaltam elegância no projeto, enquanto que, no exterior, a belíssima varanda com cobertura de madeira é o local perfeito para reunir a família e amigos em reuniões mais do que felizes.