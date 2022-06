Top 5: casinha de 135 m² com boas soluções – e muito mais

Independente do tamanho, ter um quintal em casa já é sorte grande. Não é à toa que as áreas externas têm grande potencial para se tornarem os espaços favoritos do lar, seja para relaxar ou receber os amigos e família em casa. Porém, com a falta de tempo resultante da correria cotidiana, muitos quintais acabam esquecidos e mal cuidados. Como sabemos que não é fácil manter tais ambientes, o homify traz dicas de como manter as áreas externas sempre brilhando.

27 dicas para seu quintal pequeno ficar aconchegante