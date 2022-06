13 boas ideias para decorar as paredes do seu banheiro

A beleza dos detalhes encanta. Quando conhecemos algo que vai além do visual padrão, do que é visto comumente, certamente esta novidade estará presente em nossa memória por muito tempo.

O banheiro é um espaço que dificilmente vai além do visual comum. Embora seja um espaço primordial no lar, a decoração deste espaço muitas vezes é deixada por último ou nem mesmo é aprimorada. Paredes básicas sem grandes atrações formam o cenário sem que nada possa chamar a atenção.

O Livro de Ideias que trouxemos hoje é justamente com a intenção de mostrar toda a diferença que faz quando o banheiro recebe uma incrementação especial. Abaixo, navegaremos juntos para conhecer projetos sensacionais onde as paredes do banheiro foram tratadas de maneira muito especial, garantindo cenários simplesmente incríveis para este pequeno, mas importantíssimo cômodo.

Por isto, convidamos você a aproveitar cada pequeno detalhe dos projetos e observar atentamente todas as paredes abaixo. Com certeza, ao final deste post, a decoração do banheiro será ainda mais valorizada no seu lar.

Aproveite e inspire-se!