21 dicas para decorar a cozinha com tons neutros e deixá-la linda

Montar a casa é sem dúvidas um momento repleto de felicidade, desde a concepção do projeto até a escolha dos últimos detalhes decorativos. Durante todo o processo é indispensável contar com a ajuda de profissionais da área, arquitetos ou arquitetos de interiores são os melhores aliados para criar a casa dos sonhos. Isso por que se tem uma coisa que eles entendem, é como garantir harmonia no lar como um todo.

É importante que os acabamentos e decoração de todos os cômodos conversem entre si, formando uma obra única. Para tanto, a dica do dia aqui no homify são os tons neutros, pois apostar em uma paleta de cores sóbrias e básicas é uma maneira elegante de evitar muitos erros, como sobrecarregar os ambientes. Nas cozinhas, esta dica cai como uma luva, deixando-as com um aspecto clean e uma atmosfera moderna.

Venha conosco e confira imperdíveis dicas para decorar a cozinha com tons neutros! E para mais dicas, veja materiais econômicos para aplicar na cozinha.